Впервые гражданским самолетам разрешили летать над центром Токио
Впервые за много лет гражданским самолетам разрешили пролетать над центром Токио.
Читайте такжеВ Германии из-за шторма "Забине" в аэропортах отменили сотни рейсов
Новый маршрут поможет авиалайнерам быстрее заходить на посадку в крупнейший аэропорт Японии Ханеда и увеличит его пропускную способность, пишет avianews.com.
Ранее эксклюзивное право на полеты над Токио имели самолеты военной базы США, но в январе 2019 года страны договорились об открытии воздушных коридоров для гражданских авиалайнеров. Сейчас новые трассы действуют в тестовом режиме, а с 29 марта 2020 года авиакомпании смогут перейти на их полноценное использование.
О намерении перевести свои рейсы в аэропорт Ханеду заявили British Airways, Delta Air Lines и «Аэрофлот».
Ханеда является старейшим аэропортом Токио и крупнейшим аэропортом Японии. В 2018 году он обслужил более 87 млн пассажиров.