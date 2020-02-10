Впервые гражданским самолетам разрешили летать над центром Токио

Ранее над Токио могли летать только военные. Сейчас о своем желании летать по новым маршрутам уже заявили British Airways, Delta Air Lines и российский «Аэрофлот».

Впервые за много лет гражданским самолетам разрешили пролетать над центром Токио.

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Новый маршрут поможет авиалайнерам быстрее заходить на посадку в крупнейший аэропорт Японии Ханеда и увеличит его пропускную способность, пишет avianews.com.

Ранее эксклюзивное право на полеты над Токио имели самолеты военной базы США, но в январе 2019 года страны договорились об открытии воздушных коридоров для гражданских авиалайнеров. Сейчас новые трассы действуют в тестовом режиме, а с 29 марта 2020 года авиакомпании смогут перейти на их полноценное использование.

О намерении перевести свои рейсы в аэропорт Ханеду заявили British Airways, Delta Air Lines и «Аэрофлот».

Ханеда является старейшим аэропортом Токио и крупнейшим аэропортом Японии. В 2018 году он обслужил более 87 млн пассажиров.