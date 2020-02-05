Из Запорожья в Прагу: SkyUp начал продажу билетов на прямой рейс

Летать в столицу Чехии украинская авиакомпания начнет в конце марта.

Украинский лоукостер SkyUp Airlines открыл продажу билетов на авиарейсы из Запорожья в Прагу и в обратном направлении.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Летать в направлении Запорожье - Прага - Запорожье SkyUp начнет с начала летнего сезона - с 29 марта. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

Билеты уже сейчас можно приобрести на сайте авиакомпании. Их стоимость стартует от 1 465 гривень (без багажа) в одну сторону и от 3 128 гривень (без багажа) в обе стороны.

Генеральный директор SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий отметил, что авиакомпания продолжает развивать полетную программу из регионов. Так, запорожцев в это лето также ждут Италия, Греция, Кипр, Грузия и Болгария. Весной и в начале лета SkyUp Airlines запустит рейсы в Ларнаку, Бургас, Римини, Батуми и Ираклион.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания SkyUp Airlines планирует в 2020 году запустить из Киева и регионов более 30 новых направлений, а также предусмотреть возможность онлайн-регистрации.

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