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В Бердичеве к новогодним праздникам заработал туристический центр

14:51, 28 декабря 2019
Новости туризма
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Туристический центр будет действовать по нескольким направлениям / фото УНИАН

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Бердичевского городского совета, туристический центр открыт в помещении молодежного центра "М - Формация" по улице Винницкой, 10. Он будет действовать по нескольким направлениям - информационно-рекламному, торговому и выставочному. Туристы смогут здесь узнать о местах для отдыха и новых туристических маршрутах, а также о местных достопримечательностях.

Напомним, наиболее интересными туристическими объектами Бердичева являются монастырь ордена босых Кармелитов, костел святой Варвары, где обвенчались писатель Оноре де Бальзак и Эвелина Ганская, музей еврейства и т.д.

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Теги: #Житомирщина#туризм