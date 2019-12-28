В Бердичеве к новогодним праздникам заработал туристический центр

Наиболее интересными туристическими объектами города являются монастырь ордена босых Кармелитов, костел святой Варвары, музей еврейства.

По случаю новогодних праздников в городе Бердичеве Житомирской области заработал новый туристический центр.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Бердичевского городского совета, туристический центр открыт в помещении молодежного центра "М - Формация" по улице Винницкой, 10. Он будет действовать по нескольким направлениям - информационно-рекламному, торговому и выставочному. Туристы смогут здесь узнать о местах для отдыха и новых туристических маршрутах, а также о местных достопримечательностях.

Напомним, наиболее интересными туристическими объектами Бердичева являются монастырь ордена босых Кармелитов, костел святой Варвары, где обвенчались писатель Оноре де Бальзак и Эвелина Ганская, музей еврейства и т.д.