цей матеріал доступний українською

В Китае из-за коронавируса ввели запрет на продажу путевок для туристов - Bloomberg

16:14, 24 января 2020
Новости туризма
130 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на документ ведомства.

Отмечается, что на такой шаг власти КНР решили пойти в рамках сдерживания распространения нового типа коронавируса.

Читайте такжеВ МИД дали рекомендации украинцам, которые путешествуют по Китаю, из-за распространения нового коронавируса

Как уточняется, запрет вступил в силу в пятницу, 24 января.

Ожидается, что такое решение нанесет сильный удар по сфере туризма, поскольку китайские туристы потратили в 2018 году свыше $130 млрд за границей.

Жертвами пневмонии нового типа в КНР стали уже 26 человек, а инфицированными свыше тысячи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter