В Китае из-за коронавируса ввели запрет на продажу путевок для туристов - Bloomberg
16:14, 24 января 2020Новости туризма
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На такой шаг власти КНР решили пойти в рамках сдерживания распространения нового типа коронавируса.
Иллюстрация / REUTERS
Министерство культуры и туризма Китая ввело запрет на продажу путевок на внутренние и международные курорты.
Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на документ ведомства.
Отмечается, что на такой шаг власти КНР решили пойти в рамках сдерживания распространения нового типа коронавируса.
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Как уточняется, запрет вступил в силу в пятницу, 24 января.
Ожидается, что такое решение нанесет сильный удар по сфере туризма, поскольку китайские туристы потратили в 2018 году свыше $130 млрд за границей.
Жертвами пневмонии нового типа в КНР стали уже 26 человек, а инфицированными свыше тысячи.
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