УНИАН запустил Telegram-канал о путешествиях

УНИАН Туризм приглашает читателей вместе открывать туристическую Украину и знакомиться с другими странами и культурами.

УНИАН запустил новый Telegram-канал для тех, кто не может представить свою жизнь без путешествий.

На канале УНИАН Туризм читателей ждут только самые свежие новости индустрии – от новых интересных локаций до новинок от авиаперевозчиков. Также здесь вы сможете подсмотреть идеи для отдыха на любой вкус и бюджет, почитать полезные советы от бывалых туристов и оставаться всегда в курсе самых интересных событий в Украине и мире.

Кроме того, на УНИАН Туризм мы будем собирать для вас самые яркие фото и видео со всего мира – фестивали, карнавалы и просто живописные виды, которые точно побудят вас оторваться от дивана и начать вместе с нами открывать туристическую Украину и знакомиться с другими странами и культурами!

Справка: УНИАН – ведущее информационное агентство Украины, которое работает на рынке с 1993 года. Входит в украинский медиахолдинг 1+1 медиа. Проект УНИАН Туризм заработал с апреля 2018 года.