цей матеріал доступний українською

УНИАН запустил Telegram-канал о путешествиях

14:49, 22 января 2020
Новости туризма
51 0
УНИАН запустил Telegram-канал о путешествиях / Фото УНИАН

На канале УНИАН Туризм читателей ждут только самые свежие новости индустрии – от новых интересных локаций до новинок от авиаперевозчиков. Также здесь вы сможете подсмотреть идеи для отдыха на любой вкус и бюджет, почитать полезные советы от бывалых туристов и оставаться всегда в курсе самых интересных событий в Украине и мире.

Кроме того, на УНИАН Туризм мы будем собирать для вас самые яркие фото и видео со всего мира – фестивали, карнавалы и просто живописные виды, которые точно побудят вас оторваться от дивана и начать вместе с нами открывать туристическую Украину и знакомиться с другими странами и культурами!

Справка: УНИАН – ведущее информационное агентство Украины, которое работает на рынке с 1993 года. Входит в украинский медиахолдинг 1+1 медиа. Проект УНИАН Туризм заработал с апреля 2018 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter