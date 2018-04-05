УНИАН запустил проект о путешествиях

Информационное агентство УНИАН запустило проект о путешествиях УНИАН Туризм. Теперь читатели информационного агентства первыми будут узнавать об актуальных в Украине и мире скидках авиакомпаний, акциях от отелей и туроператоров, которые помогут им самостоятельно спланировать свою поездку.

В новом проекте команда УНИАН сфокусируется на теме бюджетных путешествий в страны Европы и ближнего зарубежья – ставшими для украинцев доступнее благодаря безвизовому режиму с ЕС.

УНИАН Туризм посвящен маршрутам, новостям, скидкам, интересным мероприятиям. Так, в разделе «Лайфхаки» читатель найдет полезные статьи для направляющегося в вояж человека, а раздел «Фотоотчеты» в формате репортажа расскажет о путешествиях и необычных местах.

«Мы вдохновились ростом числа путешественников, отправляющихся из Украины в Европу, которая стала к нам ближе благодаря безвизу – и задумались над тем, как сделать эту самую Европу ближе для украинцев не только на словах. Ведь, на самом деле, съездить за границу не так уж дорого – но нужно уметь правильно планировать свое путешествие и знать, где и как искать дешевые варианты транспорта и размещения», – рассказывает генеральный директор УНИАН Артем Ковалев.

«Тем не менее, УНИАН Туризм – будет, конечно, не только о Европе. У нас и в Украине есть что посмотреть, да и мир не ограничивается нашим континентом. Мы надеемся быть полезны и интересны для наших читателей», – добавляет шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий.

Для создания нового проекта о путешествиях УНИАН не стал расширять штат сотрудников – нынешняя команда агентства будет работать над новым проектом без привлечения дополнительных ресурсов. Отвечать за его развитие будет редактор сайта УНИАН Марина Григоренко.

«Для нас эта идея – возможность самовыразиться. Поделиться с читателями тем, что мы знаем и умеем. Ведь не нужно быть миллионером, чтобы много путешествовать и повидать мир. Достаточно просто захотеть этого», – делится Марина Григоренко.

Напомним, ранее информационное агентство обновило сервис Погода УНИАН, а также запустило новостного чат-бота для Facebook Messenger.

Справка: УНИАН – ведущее информационное агентство Украины, которое работает на рынке с 1993 года. Входит в украинский медиахолдинг 1+1 медиа.