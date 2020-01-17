На Львовщине на горе Погар на сломанном подъемнике застряли около 30 туристов

Спасатели уже сняли с канатной дороги 11 человек, в том числе трое детей, а еще 14 остаются на подъемнике.

Во Львовской области на горе Погар вблизи пгт Славское Сколевского района на сломанном подъемнике застряли около 30 туристов.

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Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о том, что на горе Погар остановился кресельный подъемник (канатная дорога) поступила спасателям 17 января в 17:00.

Предварительная причина остановки - неисправность редуктора. Проводятся мероприятия по снятию туристов с подъемника.

«По состоянию на 18:00 с подъемника снято 11 человек, в том числе 3 ребенка. На подъемнике еще находятся, ориентировочно, 14 человек. Спасательные работы продолжаются», - говорится в сообщении.

В спасательной операции участвуют 14 человек и три единицы техники.