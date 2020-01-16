Более ста украинских музеев приняли участие во всемирном флешмобе музейных селфи (фото, видео)
Более ста украинских музеев приняли участие во всемирном флешмобе музейных селфи.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Это единственный день в году, когда музеи-участники акции позволяют посетителям делать фотографии с любыми экспонатами и даже касаться их руками. Единственное условие - фотографии делать без вспышек.
В частности, Кропивницкий музей участвует в этой акции уже шестой год подряд. В этом году в залах областного художественного музея был настоящий аншлаг.
Любители селфи заранее обдумывали композиции и приносили с собой реквизит, чтобы не только сделать хорошую фотографию, а и победить в конкурсе на самое креативное селфи, который объявили музейщики.
Также акция состоялась в Запорожском краеведческом музее.