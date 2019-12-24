В Украине в 2020 году хотят увеличить долю лоукостов до 45%

Также, по словам министра инфраструктуры, оптимизация налогообложения для украинских перевозчиков позволит снизить стоимость билетов на внутренние рейсы.

Министерство инфраструктуры намерено увеличить долю лоукостов на авиационном рынке Украины в 2020 году до 45%, а в дальнейшем - до 63%.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в ходе поздравления 15-миллионного пассажира аэропорта «Борисполь».

«Министерство инфраструктуры Украины реализует комплекс мероприятий для дальнейшего успешного развития авиационной отрасли. Важной задачей является увеличить долю лоукостов на авиационном рынке Украины в 2020 году до 45%, а в дальнейшем - до 63%», - цитирует пресс-служба Криклия.

Также, по словам министра, оптимизация налогообложения для украинских перевозчиков позволит снизить стоимость билетов на внутренние рейсы.

«Планируется за бюджетные средства реконструкция и развитие новых аэропортов в регионах - в Днепре, Мукачево и Измаиле. В бюджете на 2020 год заложено 1 млрд грн, что в 5 раз больше, чем в 2019 году. Также идет активная работа над привлечением частных инвесторов к развитию региональных аэропортов. В частности, планируется концессия аэропортов в Херсоне, Черновцах и Запорожье», - отметил Криклий.

Читайте такжеИтальянский лоукост приостановит полеты по трем маршрутам в Украину

Также, министр подчеркнул, что аэропорт «Борисполь» является лидером по уровню пассажиропотока среди аэропортов Украины и даже Европы.

«Сегодня мы встретили 15-миллионного пассажира аэропорта «Борисполь». Прошлогодний рекорд в 12,6 млн пассажиров успешно побит. В этом году «Борисполь» продемонстрировал увеличение пассажиропотока на 21%. 15 млн пассажиров для аэропорта «Борисполь» - это абсолютный рекорд, но далеко не предел. За 5 лет количество украинцев, которые пользуются авиационным транспортом, должно увеличиться в три раза, а пассажиропотоки достичь 32 млн пассажиров», - отметил глава министерства.

Криклий подчеркнул, что рост пассажиропотоков через аэропорты Украины является важным показателем экономического развития нашего государства и одновременно мощным сигналом инвесторам.

Как сообщал УНИАН, пассажиропоток через украинские аэропорты в январе-сентябре 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 18,7% – до 22,576 млн человек.