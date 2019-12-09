Почти каждому второму украинцу отказывают в выдаче американских виз

На протяжении текущего года визу не выдали 45,06% украинцам, что обращались с такой просьбой.

США отказывают в выдаче виз для временных поездок (визы типа B-1/B-2) почти каждому второму украинцу.

Об этом говорится в отчете Государственного департамента за 2019 год, передает Громадське.

Так, в текущем году визу не выдали 45,06% украинцев, которые обращались с такой просьбой. Это больше, чем у соседей Украины. Только у граждан Молдовы больший процент отказов (58,03%).

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Остальные соседи: Беларусь (21,93%), Россия (15,19%), Венгрия (8,85%), Польша (2,76%), Румыния (9,11%) и Словакия (11,99%).

Визы B1/B2 выдаются иностранным гражданам, которые отправляются в США на временное пребывание по делам бизнеса (B1), отдыха или лечения (B2). Выдача такой визы не гарантирует попадания в страну, в пункте пересечения границы инспектор миграционной службы определяет, может ли владелец визы въехать в США.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский выразил надежду на постепенную либерализацию Канадой визового режима для граждан Украины.