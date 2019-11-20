National Geographic назвал лучшие туристические направления 2020 года

Список разделен на четыре категории: культура, города, природа и приключения.

Популярное издание National Geographic определило 25 туристических направлений для путешествий в 2020 году.

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Главный редактор журнала Джордж Стоун. сказал: "Составляя рейтинг мы работали с редакторами National Geographic со всего мира. кроме того, мы привлекли фотографов, писателей, исследователей и самых страстных путешественников, которые рассказали о важных местах, которые нужно увидеть и посетить в 2020 году", - говорится в сообщении на официальном сайте издания.

В частности, в категорию лучшие культурные направления попали: Астурия (Испания); провинция Гуйчжоу (Китай); храмовый комплекс Гебекли-Тепе (Турция); община Майя (Гватемалла); провинция Мендоса (Аргентина); скала Абу-Симбел (Египет).

Среди лучших городов, которые рекомендуется посетить в 2020 году: Филадельфия, Пенсильвания (США); Тельч (Чехия); Форт Кочи, Керала (Индия); Мостар (Босния и Герцеговина); Парма (Италия); Пуэбла (Мексика).

Лучшие направления для любителей природы: архипелаг Иль де ла Мадлен, Квебек, (Канада); пустыня Калахари (Ботсвана); Беловежская пуща (Беларусь); Синий маршрут (Венгрия); Канарские острова (Испания); Мальдивы; национальный парк Гранд Каньон, Аризона (США).

В список лучших направлений для приключений попали: Тасмания (Австралия); высокогорная дорога Гросглокнер (Австрия); туристический маршрут Уэльская дорога (Великобритания); Тохоку (Япония), полуостров Камчатка (Россия), национальный парк Закума (Чад).