Airbnb запретила сдавать жилые дома для вечеринок после убийства пяти человек

31 октября в доме, который был арендован в городе Оринда близ Сан-Франциско, в результате стрельбы погибло три человека, еще двое умерли в больнице.

Компания Airbnb запретила сдавать жилые дома для проведения вечеринок, после того как на прошлой неделе в арендованном доме в Калифорнии были убиты пять человек.

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Глава компании Брайан Чески сообщил в "Твиттере", что Airbnb примет меры по предотвращению вечеринок, не разрешенных хозяевами домов.

31 октября в доме, который был арендован в городе Оринда близ Сан-Франциско, в результате стрельбы погибло три человека, еще двое умерли позже в больнице от полученных ранений, передает Би-би-си.

Дом был снят якобы для небольшой группы гостей, а затем в "Инстаграме" его стали рекламировать как место проведения вечеринки по случаю Хэллоуина. Это привлекло в дом более 100 человек. Хозяин дома не давал разрешения на проведение вечеринки.

Все погибшие были моложе 30 лет. Полиции пока не удалось арестовать или опознать подозреваемых. В доме было обнаружено два пистолета.

Глава Airbnb сообщил, что компания будет тщательнее проверять бронирования домов с высоким уровнем риска. Airbnb, которая планирует в 2022 году произвести публичный выпуск своих акций, намерена, по словам Чески, привлекать к суду тех, кто нарушает ее правила.