Скалолаз установил мировой рекорд, максимально быстро поднявшись на гору в Альпах (видео)

Он проделал путь чуть больше чем за 40 минут.

46 минут и 30 секунд - именно столько времени понадобилось 35-летнему Дани Арнольду, чтобы подняться на пик горного массива Тре Чино де Лавердо, что в итальянских Альпах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На 550 метров сошел без снаряжения, спецсредств и даже страховки. Полагаясь исключительно на собственную выносливость и силу. И все ради рекорда.

Скала почти вертикальная, да еще и скользкая. Чтобы подняться на верхушку, опытные альпинисты обычно тратят не менее 6 часов.

Дани преодолел путь чуть больше чем за 40 минут. Ему чуть не помешали другие альпинисты. Чтобы не потерять темп Арнольду пришлось быстро менять маршрут. И за считанные мгновения он таки обошел неожиданное препятствие и поднялся на верхушку, в очередной раз подтвердив звание одного из лучших альпинистов мира.