Forbes: Украина попала в ТОП-20 самых опасных стран для женщин-туристок

Самой безопасной страной для женщин, которые путешествуют в одиночестве, названо Испанию.

Сегодня женщины путешествуют сами чаще, чем когда-либо. Согласно данным Travel Industry Association, примерно 32 миллиона американских женщин в год ездят куда-то без какого-либо сопровождения. Но жестокая реальность в том, что это может быть рискованно.

Президент компании WorldAware, которая проводит оценку глобальных рисков для бизнеса, сказал Los Angeles Times, что мужчинам на «100% легче путешествовать», чем женщинам. Поэтому, чтобы помочь определить самые худшие места для одиноких туристок, журналисты Ашер и Лирик Фергюссон, которые пишут о безопасности путешествий, составили Индекс угроз для женщин. В него попали страны с самыми высокими рисками.

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Как пишет Forbes, супруги оценили всего 50 стран, популярных среди международных туристов. Они учли восемь факторов: безопасность для женщин на улицах, уровень умышленных убийств, сексуального насилия, интимного насилия со стороны партнеров, юридической дискриминации, а также учли индекс гендерного неравенства и насилия против женщин. Данные были взяты из Gallup World Poll и Equal Measures 2030 от организации Gender Advocates Data Hub.

Украина оказалась в рейтинге самых опасных стран для женщин, которые путешествуют сами, на 20-м месте. Она разместилась сразу после США.

«Украина – шестая в рейтинге плохой уличной безопасности. Она также ниже среднего уровня в оценках гендерного неравенства. Украинцы не считают гендерную дискриминацию на рабочем месте серьезной проблемой», - отметили авторы рейтинга.

Россия же оказалась в тройке худших стран для туристок из-за высокого уровня умышленных убийств и сексуального насилия.

«Эта красивая страна с любовью к водке также плохо себя показала в ряде категорий. В частности, она девятая худшая страна в мире по юридической дискриминации женщин», - указали авторы.

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На втором месте оказалась Бразилия. А первенство среди худших досталось ПАР из-за плохого состояния уличной безопасности и ряда других факторов. Авторы отмечают, что в Южно-Африканской республике исторически так сложилось, что к женщинам относятся жестоко. Однако, ситуация понемногу улучшается. Впрочем, тем женщинам, которые путешествуют по стране, советуют не ездить, не гулять и не передвигаться никуда без сопровождения. И желательно вести себя «консервативно».

В пятерку лучших и самых безопасных стран для женщин, путешествующих в одиночку, авторы внесли Швейцарию, Австрию, Ирландию и Сингапур. Лидерство в ТОП-5 самых безопасных получила Испания.