Украинцы смогут отправлять денежные переводы из Польши через банкоматы Euronet

Отправить перевод можно через мобильное приложение My Ria с внесением средств в банкомате Euronet.

Компания Ria и «ПриватБанк» запустили новый сервис, позволяющий украинским мигрантам в Польше отправлять денежные переводы домой через более чем 8 тысяч банкоматов сети Euronet. Об этом сообщила пресс-служба «ПриватБанка».

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Согласно сообщению, банкоматы Euronet в Польше «заговорили» на украинском языке.

Отмечается, что отправить перевод можно через мобильное приложение My Ria с внесением средств в банкомате Euronet. Приложение позволяет инициировать денежные переводы с мобильного телефона, проверить состояние операций и найти ближайший банкомат.

Согласно сообщению, получить переводы Ria из Польши можно как в евро, так и долларах США. Выплата перевода в Украине доступна по контрольному номеру в любом канале «ПриватБанка» - как онлайн, так и в терминалах самообслуживания, банкоматах и отделениях.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.