Сербская авиакомпания возобновляет рейсы из Белграда в Киев
Сербская авиакомпания Air Serbia со 2 июня возобновит регулярные рейсы из Белграда (Сербия) в Киев до конца летнего расписания 2019 года, которое действует до 27 октября. Об этом говорится в системе бронирования перевозчика.
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Рейсы будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Вылеты из Киева будут осуществляться по вторникам и четвергам в 10:35, а из Белграда в Киев - в 07:00.
По воскресеньям вылеты из Киева запланированы в 21:40, а из Белграда в 18:05.
Билет на 2 июня можно приобрести за 167 евро в эконом-классе и за 515 евро в бизнес-классе.
Справка УНИАН. Air Serbia - государственная авиакомпания Сербии, расположена в Белграде. До распада Югославии имела международное название Yugoslav Airlines. На данный момент 49% акций компании принадлежат Etihad, при этом сербское правительство сохраняет 51% акций авиакомпании.
В 2016 году осуществляла полёты в Украину, однако спустя некоторое время рейсы были прекращены.