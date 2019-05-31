Сумма туристического сбора в Киеве выросла на 35% - эксперт

Повышение ставки туристического сбора не повлияло на количество туристов.

За первый квартал текущего года сумма туристического сбора в Киеве выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Об этом на круглом столе, посвященном легализации хостелов в Украине, сообщил начальник управления туризма и продвижения Киевской городской государственной администрации Антон Тараненко.

«Что касается бюджета города Киева, за первый квартал мы собрали на 35% больше сбора, чем было в прошлом году. В этом году, если туристический поток не изменится и все будет идти как сейчас, мы соберем 45-50 млн грн. В прошлом году было 26-28 млн грн», - сказал он.

При этом Тараненко отметил, что повышение ставки туристического сбора не повлияло на количество туристов, желающих приехать в Киев и остановиться в хостеле.

«14 февраля мы приняли ставку, где 0,4% платят внутренние туристы и 1% иностранцы. На сегодняшний день мы не слышали ни одной жалобы, что туристический сбор стал проблемой или преградой для кого-то, чтобы приехать в Киев. Нельзя спекулировать этим вопросом. Наша ставка туристического сбора одна из самых маленьких в мире», - сказал он.

Присутствующая на встрече председатель Ассоциации хостелов Киева Елена Моцна добавила, что на сегодняшний день ставка туристического сбора никого не пугает и все компании, которые пытаются работать легально, его платят. Но так как ставка привязана к уровню минимальной заработной платы, есть риск, что ставка очень вырастет в случае увеличения минимального уровня заработной платы. Вот тогда это может создать проблему.

Справка УНИАН. С 1 января в Украине вступил в силу закон о внесении изменений в Налоговый кодекс в части туристического сбора. До этого туристический сбор составлял 1% от стоимости проживания, теперь же с каждого туриста взимается фиксированная плата.

Размер сбора привязали к минимальной зарплате (4173 грн) и разделили отдельно для украинцев и иностранцев. Государство установило максимальные ставки сбора — до 0,5% от минимальной зарплаты (21 грн) для украинцев и до 5% (210 грн) для въездных туристов. Каждый город решает, какой размер ставки установить, исходя из того, чтобы не отпугнуть туристов и собрать максимальное количество средств в бюджет.

В Киеве сбор для иностранных туристов определили на уровне 1% (42 грн), а для внутренних — 0,4% (17 грн).