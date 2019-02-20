Украина за год получила более 90 миллионов туристического сбора

При этом совокупные поступления туристического сбора и налоговых платежей с туристической отрасли выросли на 20,7% - до 4,2 миллиарда гривень.

Финансовые поступления от туристического сбора по итогам 2018 года выросли на 29,2% и составили 90,7 миллиона гривень, при этом отмечается значительный прирост туристов из непограничных стран.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"По итогам 2018 года поступления туристического сбора выросли на 29,2% и составили 90,7 миллиона гривень, при этом совокупные поступления туристического сбора и налоговых платежей с туристической отрасли выросли на 20,7% - до 4,2 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

Минэкономразвития отмечает, что такие данные поступлений свидетельствуют о росте объемов внутренних туристических потоков и эффективности внедрения реформы децентрализации в виде повышения фискальной дисциплины на местах.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2019 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым в Украине действуют новые ставки туристического сбора. Если раньше размер туристического сбора зависел от стоимости номера, то теперь он зависит от минимальной зарплаты.

Таким образом, для украинских туристов сбор составит до 0,5%, а для иностранных - до 5% от минимальной заработной платы. В то же время, на 2019 год такой сбор не может превышать 20,86 гривни за сутки размещения для украинских туристов и 208,65 гривни (около 6,5 евро) для иностранных туристов.

При этом, Минэкономразвития отметило, что окончательный размер туристического сбора будет устанавливаться каждым отдельным сельским, поселковым, городским советом или советом объединенной территориальной общины для своего населенного пункта. Раннее туристический сбор был одинаков для всех, а его ставка могла варьироваться от 0,5 до 1%.