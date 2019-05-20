"Укрзализныця" на лето продлит маршруты поездов в Бердянск и Геническ

Это позволит лишь двумя поездами ежедневно дополнительно перевозить 2 тысяч пассажиров, или свыше 200 тысяч человек - за сезон летних отпусков.

Акционерная компания "Укрзализныця" на летний период продлит маршрут поезда №243/244 Ивано-Франковск - Киев до Бердянска с 1 июня, а поезд №114/118 Черновцы - Киев будет курсировать в Геническ с 30 мая по 7 сентября.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, поезд №243 будет курсировать из Ивано-Франковска в Бердянск с 1 июня по 1 сентября ежедневно. Он будет отправляться из Ивано-Франковска в 21:55, прибывать в Киев в 8:48 и в Бердянск в 00:40. Обратно отправление из Бердянска в 01:45, прибытие в Киев в 18:45 и в Ивано-Франковск в 5:43.

Поезд №114 Черновцы - Киев будет курсировать в Геническ с 30 мая по 7 сентября ежедневно, отправление из Черновцов в 19:46, прибытие в Киев в 8:06 и в Геническ в 00:30. Обратно отправление поезда из Геническа в 03:45, прибытие в Киев в 19:23 и в Черновцы - в 7:57.

"Для удлинения маршрутов поездов нам пришлось изменить их график движения - теперь они будут отправляться в ночное время. Но компенсацией за это будет возможность путешествовать в места отдыха без пересадок, а нам - оптимально использовать подвижной состав", - цитирует пресс-служба директора департамента организации внутренних и международных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александра Красноштана.

Отмечается, что по предварительным расчетам, более рациональное использование подвижного состава позволит лишь двумя поездами ежедневно дополнительно перевозить 2 тысяч пассажиров, или свыше 200 тысяч человек - за сезон летних отпусков.

Как сообщал УНИАН, к Пасхе "Укрзализныця" назначила 27 дополнительных поездов.