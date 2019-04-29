В Житомирской области разрабатывают новый туристический маршрут: уникальное Каменное село, церкви, водопады, карьеры и поместья

Сейчас разрабатывается карта путешествия, на реализацию проекта будут привлекать гранты.

На севере Житомирщины появится новый туристический маршрут: туристы увидят уникальное Каменное село, церкви, водопады, карьеры и поместья.

Как сообщила пресс-служба Житомирской облгосадминистрации, путешествие по новому маршруту рассчитано на несколько дней.

Он будет проходить по интересным природным, историческим и культурным памятникам четырех территориальных громад - Овручской, Словечанской, Олевской и Народичской.

Читайте такжеНа Житомирщине стартовал первый лавандовый фестиваль

Начнется маршрут с Овруча из церкви ХII веках, далее пройдет по Словечанскому кряже, где расположены уникальные природные овраги, водопады и карьеры. На этом же маршруте в селе Хлупляны планируется реставрировать помещичье имение и создать на его базе мини-отель и велосипедную станцию. Далее в Словечанской громаде туристы смогут посетить старинный городок в селе Городище и Полесский заповедник. Затем маршрут пройдет по лесной дороге к Олевской громаде. Здесь туристов ждет уникальное, образованное природой Каменное село из камней, а также путь вдоль реки Уборть в Народичской громаде. Здесь планируется посещение села Базар, а также пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС территорий.

Когда именно откроют новый маршрут, не указывается. В то же время отмечается, что разработчики туристического маршрута уже работают над картой будущего путешествия, а после создания проекта они будут привлекать грантовые средства на его реализацию.