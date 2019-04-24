В Брюсселе открыли для посетителей королевскую теплицу Laeken (видео)

Посетить уникальное место можно будет всего за 60 гривен до 10 мая.

В Брюсселе открыли для посетителей знаменитый королевский парник Laeken, говорится в сюжете ТСН.

Уникальные цветы и экзотические растения можно увидеть в самом центре Брюсселя в королевской теплице Laeken в течение двух ближайших недель.

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Роскошный стеклянный парник построили в конце XIX века в резиденции бельгийских монархов. С тех времен внутрь каждый год пускают всех желающих.

В теплице представлена уникальная коллекция редких растений. Чтобы они не погибли, приходится постоянно поддерживать температуру в 18 градусов. Ухаживают за королевским садом десятки работников.

Говорят, что готовы в этому году принять сотни тысяч туристов. Посетить уникальное место можно будет всего за 60 гривен до 10 мая.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в конце апреля на юге Украины зацвело более двухсот тысяч тюльпанов.