Украинка без подготовки и специального оборудования покорила активный вулкан на Бали (видео)

12:32, 17 апреля 2019
Новости туризма
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Гольц увидела гору Агунг на индонезийском острове Бали такой, какой ее вообще не показывают туристам. Уже после возвращения в долину, покорительница вершины поняла, насколько опасным было то испытание. 

Украинка на Бали живет пять месяцев. Семья Милены из Днепра говорит: "если бы знали - не пустили". Еще за три дня до подвига украинки вулкан извергал лаву.

Как сообщал УНИАН, в конце марта на Бали активизировался вулкан Агунг.

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