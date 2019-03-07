ЕС и Британия договорились о постоянном авиасообщении в случае "жесткого" Brexit

В Лондоне отметили, что еще с прошлого года проводят подготовку к обеспечению непрерывности воздушных перевозок в случае "жесткого" Brexit.

Правительство Великобритании подтвердило планы, что авиасообщение с Евросоюзом не прекратится даже в случае выхода из блока без соглашения 29 марта.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства, пишет Европейская правда.

"Как ЕС, так и Великобритания четко заявили, что они обязаны поддерживать воздушное сообщение по любому сценарию. Британия имеет третью крупнейшую авиационную сеть в мире и самую большую в Европе. Воздушные путешествия жизненно важны как для Соединенного Королевства, так и для ЕС, они способствуют связям людей и бизнеса, туризма и торговли", - говорится в заявлении.

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В Лондоне отметили, что еще с прошлого года проводят подготовку к обеспечению непрерывности воздушных перевозок в случае "жесткого" Brexit.

"Британия применит прагматичный подход к любому сценарию без соглашения и предоставит авиакомпаниям ЕС разрешение на деятельность. Мы ожидаем, что страны ЕС будут отвечать взаимностью и предоставлять разрешение британским авиакомпаниям", - отметили в правительстве.

Еврокомиссия предложила регулирование для обеспечения воздушного на случай Brexit без соглашения, которое позволит британским авиакомпаниям продолжать воздушное сообщение с ЕС до марта 2020 года.

Ожидается, что вскоре правила будут утверждены Советом ЕС и Европейским парламентом.