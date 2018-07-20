"Сказочное Бали": турист привез в Украину экзотическое заболевание

16:25, 20 июля 2018
Новости регионов
748 0
Ежегодно из-за шистосомоза умирает до 200 тысяч человек / фото wikipedia.org

Об этом со ссылкой на областной лабораторный центр сообщает местный сайт 061. В Украине за последние 10 лет таких случаев было лишь два.

Запорожский больной в течение почти года, пребывая в Индонезии, купался в пресных водоемах, а именно это основной путь заражения шистосомозом наряду со стиркой белья в них, рыбалкой; несоблюдением правил личной гигиены.

Читайте такжеВо Львовской области заболели малярией два человека, которые находились за границей

В ноябре прошлого года у запорожца появился зуд кожных покровов, сухой кашель, периодически повышалась температура. Со временем увеличились лимфатические узлы, появились геморрагические проявления по ходу сосудов конечностей, усилился зуд. Накануне обращения за медицинской помощью больной за 2 недели потерял 3 кг в весе, усилился кашель. Кроме того, в легких было выявлено патологическое образование.

Специалисты лабораторного центра в биоматериале от больного обнаружили возбудитель шистосомоза. В условиях инфекционного стационара больной прошел курс лечения специфическим противопаразитарным препаратом. Состояние больного несколько улучшилось, но предстоит еще ряд исследований, исключающих наличие инвазии.

В масштабах планеты шистосомоз относится к одному из распространенных паразитозов человека – второе место в мире после малярии. ВОЗ отмечает, что ежегодно от него умирают до 200 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, в Черниговской области у мужчины зафиксирован рецидив тропической малярии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Запорожье#Бали