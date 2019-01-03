В Сумах состоится гастро-фестиваль "Слобожанские вкусы"

Посетителям будут предлагать специально разработанные дополнительные меню на базе аутентичных слобожанских рецептов.

В Сумах с 7 по 14 января впервые пройдет Рождественский гастрономический фестиваль «Слобожанские вкусы».

Читайте такжеВ Чернигове проходит фестиваль сала

Как сообщил УНИАН начальник отдела промоции и туризма Сумской областной государственной администрации Юрий Гладенко, в рамках фестиваля 10 ресторанных заведений города предложат посетителям специально разработанные дополнительные меню на базе аутентичных слобожанских рецептов.

Открытие фестиваля состоится 7 января в 16 часов на стадионе «Юбилейный». В программе – традиционный вертеп от колядников из разных городов Украины, рождественские конкурсы и развлечения, гастро-ярмарка, горячие напитки и прочее.

В течение фестиваля будет проводиться онлайн-голосование за лучшее блюдо, в котором смогут принять участие все желающие.

Как сообщал УНИАН, в Ужгороде состоится масштабный фестиваль «Васылля» и большая ярмарка.