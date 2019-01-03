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В Сумах состоится гастро-фестиваль "Слобожанские вкусы"

15:55, 03 января 2019
Новости туризма
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В Сумах пройдет фестиваль "Слобожанские вкусы" / фото УНИАН

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Как сообщил УНИАН начальник отдела промоции и туризма Сумской областной государственной администрации Юрий Гладенко, в рамках фестиваля 10 ресторанных заведений города предложат посетителям специально разработанные дополнительные меню на базе аутентичных слобожанских рецептов.

Открытие фестиваля состоится 7 января в 16 часов на стадионе «Юбилейный». В программе – традиционный вертеп от колядников из разных городов Украины, рождественские конкурсы и развлечения, гастро-ярмарка, горячие напитки и прочее.

В течение фестиваля будет проводиться онлайн-голосование за лучшее блюдо, в котором смогут принять участие все желающие.

Как сообщал УНИАН, в Ужгороде состоится масштабный фестиваль «Васылля» и большая ярмарка.

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Теги: #Сумы#фестиваль