Аэропорт "Львов" в 2018 году увеличил пассажиропоток на 48%, до 1,6 миллиона человек

За последний месяц года пассажиропоток составил более 130 тыс. человек, что на 59% больше, чем в декабре 2017 года.

Международный аэропорт "Львов" им. Данилы Галицкого в 2018 году увеличил пассажиропоток, по сравнению с 2017 годом, на 48% - до 1,598 млн человек, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, по результатам деятельности аэропорта в 2018 году на международных рейсах было перевезено 1,39 тыс. пассажиров, а на внутренних - 208 тыс. пассажиров.

При этом, в декабре 2018 года пассажиропоток составил 130,6 тыс. человек, что на 59,3% больше, чем в декабре 2017 года.

Согласно сообщению, количество авиарейсов, выполненных из/в аэропорт, выросло на 27,9% и составило 1221.

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Как сообщал УНИАН, в 2017 году аэропорт "Львов" увеличил пассажиропоток по сравнению с 2016 годом на 46,3% - до 1,08 млн человек.

Справка УНИАН. Международный государственный аэропорт "Львов" – крупнейший на западе Украины аэропорт по пассажиропотоку и маршрутной сети.

В 2011 году аэропорт был реконструирован. В рамках реконструкции был построен новый терминал общей площадью 48 тыс. кв. м, а также реконструирована взлетно-посадочная полоса. Реконструированный аэропорт рассчитан на обслуживание судов класса "А", "В", "С", а также класса "D" (типа Boeing-767).