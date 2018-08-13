В Великобритании откроют первый в мире автокурорт (фото)

В настоящее время в Bicester Heritage уже расположены офисы 35 компаний, который специализируется на автомобильной тематике. В частноти они занимаются ремонтом и реставрацией классических моделей.

В Великобритании на территории бывшей базы Военно-Воздушных Сил (ВВС), а ныне бизнес-центра Bicester Heritage в ближайшее время планируется открыть первый в мире автомобильный курорт.

Об этом сообщает Automotive World. В состав комплекса войдут отель с 344 номерами, тренажерный зал, бассейн, ресторан, бар. Кроме того, планируется открыть выставочный центр специальный трек для автомобилей.

Читайте такжеЖурналисты выяснили, по какому маршруту в Украине лучше добраться на автомобиле к морю (видео)

В настоящее время в Bicester Heritage уже расположены офисы 35 компаний, который специализируется на автомобильной тематике. В частноти они занимаются ремонтом и реставрацией классических моделей.

«Мы очень рассчитываем привлечь любителей автомобилей, которым будет сразу доступен весь спектр услуг, связанный с этой тематикой», — заявил управляющий директор Bicester Heritage Дэн Геог.