Молдавская авиакомпания после двух лет перерыва возобновит полеты в Киев из Кишинева

Полеты будут выполняться на ежедневной основе в аэропорт «Борисполь». Вылеты из Кишинева запланированы на 12:20, вылеты из Киева на 17:10. Время в пути составит 50 минут.

Авиакомпания Air Moldova с 1 августа возобновит выполнение регулярных рейсов между Киевом и Кишиневом после 2-летнего перерыва.

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Об этом сообщает avianews.com.

Полеты будут выполняться на ежедневной основе в аэропорт «Борисполь». Вылеты из Кишинева запланированы на 12:20, вылеты из Киева на 17:10. Время в пути составит 50 минут.

На линии Air Moldova намерена использовать реактивные авиалайнеры Embraer 190 и Airbus A319, которые будут чередоваться в зависимости от дня недели.

Стоимость авиабилетов Киев-Кишинев начинается от 81 евро в одну сторону и от 157 евро в обе стороны с учетом сборов по тарифу Eco basic, включающему перевозку только ручной клади до 8 кг. Багажный сбор за перевозку одного чемодана весом до 23 кг составляет 10 евро в одну сторону.

Air Moldova летала из Кишинева в аэропорт «Борисполь» до 2015 года, после чего рейсы были прекращены. Также после запрета прямых рейсов между Украиной и Россией в октябре 2015 года авиакомпания в конце 2015 — начале 2016 годов совершала рейсы из Кишинева в киевский аэропорт «Жуляны» однако в январе 2016 года полеты также были остановлены.

Сейчас прямые ежедневные рейсы из аэропорта «Борисполь» в Кишинев выполняет МАУ. Air Moldova продает билеты на эти рейсы под своим кодом, выступая в качестве маркетингового авиаперевозчика.