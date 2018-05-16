Летом из Киева в Одессу пустят дополнительный Интерсити+

Поезд будет курсировать ежедневно с 15 июня по 2 сентября.

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в летнюю пору назначила дополнительный скоростной поезд категории "Интерсити+" № 761/762 по маршруту Киев-Одесса-Киев, который будет курсировать ежедневно начиная с 15 июня.

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Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", этот поезд будет отправляться из Киева в 6:10 и прибывать в Одессу в 13:24.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 14:52 и прибывать в столицу в 21:54.

В пути поезд будет останавливаться на станциях Казатин, Винница, Жмеринка, Вапнярка и Подольск.

В пресс-службе напомнили, что в одесском направлении также курсирует скоростной поезд "Интерсити+" № 763/764 сообщением Киев-Одесса-Киев.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к празднику Святой Троицы назначила 14 дополнительных поездов.