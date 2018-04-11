Климкин пообещал вскоре безвиз с еще одной европейской страной

По словам главы МИД, на встречах в Македонии он договорился, что в ближайшее время будет подписано соглашение о безвизе с этой страной.

Украина и Македония в ближайшее время подпишут соглашение об отмене визового режима.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в микроблоге Twitter.

"На встречах в Македонии договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о безвизе - текст почти готов - и улучшим функционирование нашей зоны свободной торговли. А вообще - у нас один путь в ЕС и НАТО. Вместе и будем работать", - написал Климкин.

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Как сообщал УНИАН, Климкин 11-12 апреля находится с официальным визитом в Македонии.

Целью визита является активизация украинского-македонского сотрудничества, в частности, взаимная поддержка на пути в ЕС и НАТО, обсуждение подготовки очередного заседания Межправительственной украинского-македонской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества и двустороннего Комитета по имплементации Соглашения о свободной торговле, возможностей интенсификации экономического сотрудничества и бизнес-контактов между двумя странами, а также подготовки к заключению соглашения о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан двух государств - предъявителей биометрических паспортов.