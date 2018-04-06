Геологи вплотную подобрались к "лавовому озеру" вулкана Килауэа на Гавайях (видео)

На протяжении многих лет настроение "горячей" горы постоянную меняется, а извержения внезапно начинаются и завершаются в разных местах.

Американские геологи вплотную подобрались к "лавовому озеру" вулкана Килауэа, расположенного на острове Гавайи.

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На севере огненной горы зафиксировали лавовые пузыри. Озеро из раскаленной лавы образовалось внутри кратера просто на вершине горы, стоящей посреди Тихого океана, говорится в сюжете ТСН.

Килауэа считается самым активным вулканом на планете. Пыхтит дымом он и сейчас. Не даром же в переводе с языка местных аборигенов Килауэа означает огнедышащий.

На протяжении многих лет настроение "горячей" горы постоянную меняется, а извержения внезапно начинаются и завершаются в разных местах.

Как сообщал УНИАН, ранее в Мексике на вершине спящего вулкана обнаружили древнее святилище.