Израильская Sun d'Or с 28 марта увеличивает частоту полетов в Тель-Авив

Полеты будут осуществляться три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

Израильский авиаперевозчик Sun d'Or увеличивает с 28 марта частоту полетов в из Одессы в Тель-Авив до трех в неделю, сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Одесса".

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Согласно сообщению, полеты будут осуществляться три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Кроме того, в период с июня до конца октября плвнируется открытие четвертого рейс - по воскресеньям.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

Авиакомпания Sun d'Or была создана 1 октября 1977 года как "El Al Charter Services Ltd.", и являлась полностью дочерней компанией "EL AL Israel Airlines". В 1981 году авиакомпания изменила своё название на Sun d'Or. Авиакомпания осуществляет регулярные, специальные и сезонные чартерные пассажирские перевозки, с использованием самолётов, арендованных у "Эль Аль". Авиакомпания имеет лицензии на коммерческие перевозки грузов и пассажиров на чартерных рейсах в Израиль и из Израиля, имеет сертификат на эксплуатацию четырёх арендованных самолётов, которые полностью обслуживаются компанией "Эль-Аль".