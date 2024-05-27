Туристам советуют всегда перепроверять отель или апартаменты перед бронированием.

Во многом впечатления от отпуска у туристов зависят от того, насколько удачно они выбрали отель – от его расположения до набора удобств.

На днях инфлюенсер Клариса Мурджиа пожаловалась, что она раскошелилась на номер в отеле с видом на море, но по прибытию в свой номер поняла, что попалась на дерзкую аферу. Когда ей показали ее номер, она быстро обнаружила, что захватывающие дух виды с балкона, на которых видны синее море, парусная лодка и горный хребет, были не тем, чем казались. Вместо этого на стене здания за ее окном был приклеен гигантский плакат с видом на море, пишет Daily Mail.

Тем временем, аналитики Which? Travel советуют туристам всегда перепроверять отель или апартаменты перед бронированием, действительно ли заявленные условия соответствуют реальности, в том числе нанося маршрут на карту. Особенно когда речь идет о близости к пляжу.

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Согласно опросу, 64% читателей платформы заявили, что они ожидают, что отель, описанный как расположенный рядом с пляжем, будет находиться на расстоянии не более 500 метров. Однако довольно часто эти "500 метров" являются совсем не тем, чем они ожидают. Например, один путешественник пожаловался, что маршрут к морю пролегал "по крутым холмам" Тенерифе, а другой сообщил, что ему пришлось проехать две мили (около 3,2 километра, – ред.), чтобы добраться до ближайшего участка береговой линии на Корфу.

При этом аналитики напоминают: если предоставленое жилье не соответствует описанному в предложении по бронированию, клиент имеет право на компенсацию в соответствии с Законом о правах потребителей.

Четыре совета, как проверить местоположение вашего отеля

Будьте осторожны с описаниями отелей и внимательно читайте условия. Например, пять минут до пляжа – это пешком или на машине? Если у вас нет автомобиля, это может иметь огромное значение для вашего отпуска.

Введите адрес отеля в приложение с картой, чтобы самостоятельно проверить его местоположение.

Используйте "Просмотр улиц" на Google-картах, если хотите получить более четкое представление о расположении отеля.

Также google.com/travel позволяет искать отели или жилье для отдыха рядом с пляжем или другой достопримечательностью по выбору пользователя.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, какие предметы можно забирать из отеля, а какие не стоит.

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