Красный гид Мишлен: как посетить лучшие рестораны Европы и не разориться

Вот уже более 100 лет эксперты «Мишлен» путешествуют и проводят тайную оценку кухни ресторанов во Франции и далеко за ее пределами.

На заре автомобильной эры французский производитель автомобильных шин «Мишлен» начал выпускать путеводитель для путешественников, в котором была собрана информация о придорожных заправках, автомастерских, отелях, закусочных и ресторанах.

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Первый «Красный гид Мишлен» опубликовали в 1900 году, а в 1920 году в него добавили и собственный рейтинг ресторанов. Вероятно, тогда мало кто мог предположить, что этот рейтинг найдет огромный отклик у читателей и станет одним из самых авторитетных в индустрии, а функция дорожного путеводителя в «красном гиде» отойдет далеко на второй план.

Вот уже более 100 лет эксперты «Мишлен» путешествуют и проводят тайную оценку кухни ресторанов во Франции и далеко за ее пределами. Попадание в «Красный гид» само по себе является серьезным фактором престижности заведения. А предоставление ресторану специальных «звезд» (от одной, до трех) за превосходную кухню – достойная мечта для любого шеф-повара.

Кто такой Мишлен

Компания «Мишлен» получила имя семьи своего основателя – знаменитого французского инженера, предпринимателя и промышленника Андре Жюля Аристида Мишлена.

В 1889 году Андре вместе со своим братом Эдуаром основали компанию «Мишлен» (Michelin), которая производила велосипедные, а в дальнейшем и автомобильные шины. За более чем 100 лет своего существования компания разрослась до гиганта автомобильной индустрии и оказала огромное влияние на ее развитие.

Кроме того, именно Андре Мишлен создал в 1900 году «Красный гид Мишлен» – путеводитель по дорогам Франции, со временем ставший известным благодаря своему рейтингу ресторанов. С 1909 года подобные путеводители «Мишлен» начинает выпускать и для других стран.

Рейтинг Мишлен – оценивание

Система оценивания Мишлен не менялась с 1930х годов, когда в путеводителе ввели три звезды для маркировки ресторанов. Ключевым критерием оценивания заведений является качество кухни, хотя все подробности оценивания по-прежнему неизвестны и составляют коммерческую тайну.

Так, одна звезда свидетельствует об отличном качестве кухни в ресторане для своей категории.

Две звезды – прекрасная кухня, ради обеда в ресторане можно немного изменить маршрут путешествия.

Три звезды – великолепная кухня и потрясающий шеф-повар. Ресторан достоин того, чтобы совершить ради него отдельное путешествие.

Звезды могут быть выданы как заведению, так и конкретно его шеф-повару. Если повар меняет место работы, то «забирает» свою звезду с собой.

Традиционно «Мишлен» выдает звезды очень скупо, а шеф-повара страшно дорожат ими. В историю даже вошли связанные с оцениванием печальные случаи.

Так, в 1966 шеф-повар Ален Зик покончил с собой из-за того, что его парижский ресторан потерял одну звезду Мишлен. А в 2003 году именитый французский шеф-повар Бернар Луазо выстрелил себе в голову на фоне одних лишь слухов о том, что рейтинг его ресторана снизится с трех до двух звезд.

Путешественникам и гурманам следует помнить, что в оригинальном рейтинге Мишлен всего три звезды. Рекламные спекуляции типа «4 звезды мишлен» и «5 звезд мишлен», которыми могут пользоваться некоторые заведения, вводят посетителей в заблуждение.

С недавних пор, помимо звезд некоторым ресторанам дают «тарелки». Это знак отличия для заведений, которые не дотягивают до «звездного» статуса, но заслуживают признания. Чаще всего «тарелку» получают относительно недорогие и уютные места.

Список ресторанов Мишлен

На сегодня в каталоге на сайте гида Мишлен собраны почти 12 тысяч заведений со всего мира. При этом посетителям предлагается очень гибкая классификация – от лучшей уличной еды до фешенебельных ресторанов старой школы, помеченных звездами.

Там же можно отфильтровать рестораны по странам и звездам, и даже зарезервировать столик.

Рестораны Мишлен – Украина

На официальном сайте путеводителя украинские рестораны пока не представлены, хотя в СМИ в последние годы появлялись публикации о возможности присвоения первой звезды Мишлен украинскому заведению или шеф-повару (в частности – в Киеве и Одессе).

Украинским гурманам, которые хотят побывать в заведениях Мишлен, придется попытать счастья за границей.

Рестораны Мишлен – Париж

Франция – родина «красного гида», известная на весь мир своими кулинарными традициями. В рейтинг Мишлен внесены сотни французских ресторанов, в одном лишь Париже их 476.

При этом лишь 9 ресторанов обладают тремя звездами:

Alléno Paris au Pavillon Ledoyen

Alain Ducasse au Plaza Athénée

Pierre Gagnaire

Le Pré Catelan

L'Ambroisie

Épicure

Le Cinq

Guy Savoy

Arpège

Отметим, обед в этих топовых заведениях обойдется гурману в среднем в 300 евро.

Кроме того, в Париже есть более доступные варианты: 15 ресторанов с двумя звездами, и 89 ресторанов – с одной.

Обычных туристов гораздо больше заинтересуют парижские рестораны с "тарелками" Мишлен. К примеру L'Auberge de la Croix Blanche, Auberge de l'Abbaye и La Goutte Noire. Обед в таких заведениях обойдется всего в 30-60 евро.

Рестораны Мишлен – Вена

Австрийская столица – один из главных центров гастрономического туризма в Европе. На сегодня в рейтинге Мишлен представлены 67 ресторанов Вены. Среди них – один трехзвездочный, четыре двухзвездочных и восемь – с одной звездой.

Единственным трехзвездочным рестораном Вены является Amador повара Жуана Амадора.

Ресторан расположен в сводчатом погребе винодельни Хайсан. Стоимость обеда в этом заведении составит 150-200 евро.

Рестораны с двумя звездами – Konstantin Filippou, Mraz & Sohn, Steirereck im Stadtpark, Silvio Nickol Gourmet Restaurant. Обед там обойдется примерно в 100 евро.

Венские рестораны с одной звездой Мишлен: aend, Pramerl & the Wolf, SHIKI, Edvard, Tian, Das Loft, Le Ciel by Toni Mörwald, Walter Bauer.

Среди более доступных вариантов с "тарелкой": DOTS Establishment, Fuhrmann, Das Spittelberg. Посетить их можно, если в кармане найдется хотя бы 50-70 евро.

Рестораны мишлен – Прага

Прага была одной из первых стран бывшего советского блока, на которую обратили внимание в Мишлен. На сегодня в «красный гид» входит 31 ресторан чешской столицы. Но лишь два из них отмечены звездой.

Речь идет о заведениях Field и La Degustation Bohême Bourgeoise. Обед там может обойтись примерно в две-три тысячи чешских крон (две с половиной – три тысячи гривень).

Большинство внесенных в гид Мишлен чешских ресторанов при этом отмечены "тарелками" (25 из 31). Можно обратить внимание на многие из них: Café Savoy, George Prime Steak, Zdenek's Oyster Bar.

Рестораны Мишлен – Барселона

Столица испанской Каталонии популярна у туристов во многом благодаря своей кухне. В рейтинг Мишлен 2019 внесены 56 заведений Барселоны. Среди них два ресторана с тремя звездами, пять ресторанов с двумя звездами, и 12 отмечены одной звездой.

Трехзвездочные заведения – Lasarte и ABaC, обед там обойдется по меньшей мере в 180-200 евро.

Двухзвездочные – Disfrutar, Moments, Enoteca, Cocina Hermanos Torres, Angle. При посещении таких заведений желательно иметь в кармане хотя бы 120-150 евро.

Однозвездочные: Hoja Santa, Cinc Sentits, Tickets, Enigma, Oria, Alkimia, Aürt, Via Veneto, Hisop, Xerta, Pakta, Hofmann.

34 ресторана Барселоны отмечены "тарелками", во многих из них можно вкусно поесть на сумму до 80 евро. Среди таких заведений: Tram-Tram, Windsor, Silvestre.

Отметим, в гид Мишлен на сегодня внесены тысячи достойных ресторанов на любой вкус и кошелек, хотя пресловутых звезд по-прежнему удостаиваются лишь единицы.