"Маньяна" и вечный праздник в душе: необычные факты об испанцах, знание которых поможет в путешествии по Испании

Каждое путешествие, особенно если вы отправляетесь в него самостоятельно, это не только забеги по достопримечательностям, развлечения в клубах или отдых на пляже. Это еще и общение с местными жителями и познание другой культуры. Где-то эти отличия менее заметны, где-то более. Где-то местные жители снисходительно относятся к приезжим, а где-то можно попасть в настоящие неприятности, ненароком оскорбив коренное население. А потом, отправляясь в поездку в ту или иную страну, лучше не полениться и попробовать узнать главные тамошние особенности и традиции, присущие только ей. Итак, амигос, знакомьтесь, это – Испания.

Дружелюбность

В Испании прекрасно уживаются представители множества национальностей и религий. Именно поэтому люди здесь очень открыты и доброжелательны. Не зря же, по версии популярного сервиса Booking.com, Испания вошла в десятку стран с наиболее дружелюбными местными жителями. Представителей постсоветских стран зачастую удивляет и даже настораживает такая простота и легкость в общении. Но, если вы собираетесь в Испанию, нужно обязательно это учесть.

Не пугайтесь, если на улице к вам подойдут незнакомцы и начнут длинный разговор о жизни, еде, детях, да о чем угодно. Здесь это обычное дело.

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Очереди же в испанском супермаркете зачастую превращаются в бесконечное ожидание момента, когда у кассира закончатся знакомые. При этом разговором становятся заинтересованы все вокруг, даже не думая психовать, грубить или звать администратора, как это принято у нас.

Разговор

Испанцы говорят быстро и эмоционально, зачастую в порыве нахлынувших эмоций могут сильно жестикулировать. Для испанца совершенно естественно обратиться к чужому человеку на «ты». Принято считать, что это обусловлено демократизацией общества, произошедшей в Испании после смерти диктатора Франко в 1975 году. На «ты» друг к другу обращаются не только студенты и преподаватели, но и представители разных поколений, а также незнакомцы.

Не пугайтесь, если во время беседы испанцы подходят к вам максимально близко – так они показывают, что собеседник им приятен. Вообще, испанцы – любители тактильных ощущений. Здесь принято, встречаясь, крепко обнимать друг друга, долго похлопывать по плечам, целоваться «щечками». А вот негативные эмоции испанцы наоборот прячут, считая проблемы делом сугубо личным и субъективным.

Испанцы не говорят незнакомцам подобно нашему «молодой человек» или «девушка», «мужчина» или «женщина». Горячий народ использует более изысканные обращения. Например, местные женщины называют друг друга «рэйна» (reina), что означает «королева». Также не удивляйтесь, если услышите по отношению к себе «гуапа» или «гуапо» (guapa/guapo), что переводится как «красавица» и «красавец». Так в Испании говорят практически все – от продавцов в продуктовых лавках до прохожих на улице. Между друзьями и возлюбленными распространено обращение «ми корасон» (mi corazоn), переводящееся как «мое сердце». Также очень популярно обращение «ми вида» (mi vida), означающее «моя жизнь».

«Маньяна»

При всей своей эмоциональности, испанцы – очень неторопливый народ. Они никогда особо не спешат и живут довольно размеренной жизнью, с легкостью могут опоздать на назначенную встречу. А если вы захотите «вытянуть» испанца на прогулку или деловую встречу во время сиесты, будьте готовы, что ваше предложение либо проигнорируют, либо на вас просто обидятся.

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Пунктуальность не является сильной стороной жителей этой южной страны. Одно из основных слов, которые у меня ассоциируются с испанцами, это mañana. В переводе с испанского «маньяна» означает «завтра», однако на практике это «завтра» нередко наступает только через несколько дней. На вопрос «когда?» испанцы всегда отвечают «маньяна». Так что, если вам не доставили обещанный заказ на следующий день, не стоит особенно беспокоиться. Испанцы в целом относятся к пунктуальности весьма своеобразно.

Испанские бары

Как говорят сами испанцы, в каждом испанском городе, поселке и деревне есть церковь и хотя бы один бар. Испанцы не любят собираться дома (кроме традиционных семейных праздников). Они с удовольствием проводят время в барах целыми семьями.

У испанцев не приняты перекусы на работе, для этого они идут в ближайший бар в разгар рабочего дня, чем немало удивляют иностранцев. Также вас может поразить привычка сбрасывать на пол салфетки и крошки, особенно в зоне барной стойки. Для испанцев же наличие такого «мусора» является свидетельством большой популярности заведения, которое непременно стоит посетить.

Сервис

Если вы почитаете международные форумы, то увидите такой термин как «испанский сервис». Среди туристов это считается синонимом необъятному разгильдяйству в сфере обслуживания. Если в ресторане вам принесли то, что вы заказали – это уже большая удача. А если еще и быстро, то вы, скорее всего, не в Испании.

Сама была свидетельницей ситуации в ресторане, когда подруга заказывала салат с креветками, а ей принесли с курицей. После замечания со стороны клиентки, ей не только не поменяли заказ, а и убедили, что с курицей намного вкуснее. Местные объясняют это тем, что в туристических городах в заведениях питания очень большая посещаемость, и официанты просто не справляются. Поэтому, посещая испанские кафе, расслабьтесь и просто наслаждайтесь отдыхом и едой. Она тут точно вкусная, не важно, под каким «соусом» подана.

Праздники

В Испании очень любят праздники, причем любые – государственные или религиозные, для испанца это неважно. Главное, что есть повод повеселиться и пошуметь.

Например, в Барселоне практическую каждую неделю проводится какой-то фестиваль, маскарад или парад. Люди с радостью переодеваются, надевают смешные маски и идут в центр города, чтобы потусоваться. Другие же сами участвуют в представлении. В Испании на праздники принято на главной улице устраивать парад. Танцоры, знаменитости, циркачи, артисты на ходулях в огромных костюмах – все проходят вдоль восторженной толпы.

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Вот, например, праздник Бега быков дает возможность местным жителям проявить свой горячий темперамент и смелость. Перед корридой на улицы городов выпускают боевых быков и толпы отчаянных смельчаков убегают от разъяренных животных. Публика при этом с восторгом наблюдает за таким опасным развлечением. Да, в Испании умеют веселиться.

Или еще один знаменитый праздник. В Валенсии в последнюю среду августа устраивают фестиваль La Tomatina, на котором все самозабвенно забрасывают друг друга свежесобранными помидорами. Томатов настолько много, что улицы города становятся красными. А по завершении томатной войны участников отмывают из шлангов пожарных машин. Потом все дружно идут на большие пикники.

Испанцы настолько любят праздновать, что у каждого жителя этой страны два дня рождения. Первый – настоящий, а второй (намного более важный) – это именины, поскольку в Испании нет человека, неназванного в честь какого-либо святого. Это служит еще одним поводом пригласить дедушек, бабушек, тетушек, дядюшек, двоюродных, троюродных, четвероюродных братьев и сестер, а также их ближайших и не ближайших родственников. В результате семейный праздник, как и любят испанцы, превращается в массовое гуляние.

12 виноградин на Новый год

В каждой стране есть свои забавные новогодние привычки. В Испании в новогоднюю ночь во время боя курантов надо съесть 12 виноградинок – по одной на каждый удар. В предпраздничные дни в магазинах даже продаются специальные виноградные новогодние наборы, что позволяет приобрести виноград заранее.

Это занятие весьма забавно, потому что в результате испанцы входят в Новый год с полным ртом винограда. Съесть все 12 ягод к тому моменту, как часы перестанут бить, практически невозможно. Поэтому обычно люди так и остаются с полным ртом. В этот момент все начинают оглядываться друг на друга и смеяться. Считается, что если вам удастся вовремя съесть 12 виноградинок, то все 12 месяцев будущего года будут удачными.

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Эта традиция соблюдается не только дома, но и в ресторанах, где в преддверии полуночи официанты разносят виноград посетителям.

Сиеста

Привычка послеобеденного отдыха, более известна как «сиеста», существует во всех регионах Испании. При этом продолжительность этого отдыха везде разная. Это может быть как короткий 15-минутный перерыв после обеда у офисного работника, так и двухчасовой размеренный сон у жителя небольшого городка. Испанцы считают, что сиеста положительным образом влияет на здоровье.

К тому же, в южных регионах страны такой перерыв в работе просто необходим – из-за невыносимой полуденной жары.

Сиеста в Испании практически священна. Даже кафе, рестораны и магазины закрываются на это время. Иностранцев зачастую очень удивляет пустота на улицах в послеобеденные часы. Приехав в Испанию, будьте готовы к сиесте. По неопытности, можно оказаться без еды и даже воды, если не позаботишься об этом заранее. Говорю об этом на полном серьезе, поскольку мне пришлось наблюдать, когда в сиесту было закрыто абсолютно все в радиусе нескольких километров.

Семья

Для испанца семья значит все, а дети являются смыслом жизни. Практически на каждом шагу есть детские площадки. В любое учреждение, кафе, офис можно прийти с коляской, и персонал не только не будет против, а и соберется возле ребенка, чтобы полюбоваться им. При этом работа учреждения может быть парализована минут на 15.

Испанцы настолько сильно любят детей, что заботятся о них примерно до 45 лет, и это не шутка. Большинство здесь до 35 лет живет с родителями. Более того, по закону до 16 лет ребенка одного нельзя даже отпускать в школу. Таким образом, несамостоятельность воспитывается с детства. Так что, если ваш новый знакомый из Испании скажет, что ему 37 и он все еще живет с мамой, реагируйте на это спокойно. Такая тенденция наблюдается по всей стране и считается нормальной.

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Что касается испанских женщин, они достаточно эмансипированы. Сами работают, сами открывают себе двери, в кафе платят за себя, обеспечивают детей самостоятельно. И если для нашего менталитета это до сих пор выглядит как дикость, в Испании наоборот – мужчина, желающий поухаживать за женщиной, будет восприниматься странно. Так что учтите этот момент.

Продолжая тему эмансипации, в испанских семьях принято иметь раздельный бюджет. Часто женщины зарабатывают больше мужчин. При этом нередко жена работает, а муж занимается детьми. Кроме того, если испанке приглянулся мужчина, она не церемонится – идет и знакомится сама, без намеков и кокетства.

Испанские женщины настолько свободно ощущают себя в «мужском» мире, что практически «заведуют» в стране такими отраслями, как СМИ и муниципальное управление. Процентная доля женщин в испанском бизнесе и политике очень велика.

Свадьбы в Испании проходят по общепринятым европейским традициям, а вот развестись тут довольно проблематично – это влияние католической веры. Если пара все-таки решилась на этот шаг, после подачи заявления разведут ее не раньше, чем через 2 года. В случае же, когда супруги что-то не поделили, развода придется ждать минимум 5 лет.

Еще один интересный факт – автомобили в Испании чаще водят женщины, а мужчины, расслабившись, сидят рядом, попивают пивко и отдыхают.

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Возможно, прочитав этот материал, у вас сложилось впечатление, что испанцы – это непунктуальные гуляки, завтракающие в кафе. Но одновременно это люди, умеющие жить сегодняшним днем, чего многим из нас так не хватает. Неспешно проснуться, выпить чашечку ароматного кофе на свежем воздухе, поприветствовав улыбающихся соседей. А еще у испанцев можно поучиться великодушию – в этой стране нет бездомных животных. Также эти южане учат доверию – в Испании машины часто не запирают, а мотоциклы или велосипеды оставляют непристегнутыми. Здесь могут перепутать ваш заказ, зато угостят невероятной сангрией за счет заведения. Потому что эти люди умеют дарить радость друг другу и устраивать праздник жизни. Это то, ради чего стоить поехать в Испанию.

Вероника Кордон