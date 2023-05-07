Камерофон Sony Xperia 1 IV вышел в сентябре прошлого года. Уже в этот четверг, 11 мая, японская компания представит его преемника, который усилят топовыми характеристиками и "сенсором следующего поколения".
Согласно последним сообщениям, Xperia 1 IV станет первой моделью производителя на базе топового Snapdragon 8 Gen 2. Ожидается, что новинка станет самым тонким смартфоном, который работает на базе данного чипсета.
Что касается дизайна, то линейка Sony Xperia принципиально не меняется уже нескольких лет: на рендерах нового телефона можно легко узнать Xperia 1 IV. Впрочем, выступ камеры в новой модели теперь включает в себя все датчики и сенсоры, в том числе вспышку.
Подтвержденные характеристики Sony Xperia 1 V:
- Габариты: 161,0×69,3×8,5 мм;
- Экран: 6,5", 4K HDR OLED, частота 120 Гц;
- Камеры: 12 Мп (основная) + 48 Мп (широкоугольная) + 12 Мп (телефото), "фронталка" – 12 Мп;
- Аккумулятор: 5000 мАч;
- Процессор: Snapdragon 8 Gen 2;
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ.
В промо-материалах говорится, что Xperia 1 V будет оснащен "двойным светочувствительным элементом следующего поколения с низким уровнем шума". Также упоминается, что основной сенсор отлично будет чувствовать себя при любых условиях освещениях.
Что касается стоимости, то цена Sony Xperia 1 V в Китае составит 8 000 юаней (около 42 000 грн). К слову, это ниже, чем у его предшественника, Xperia 1 IV, который стоил на старте 8 499 юаней. Такая "агрессивная" стратегия ценообразования может принести пользу Sony на китайском рынке.
Флагманы Sony – это всегда про качественнее камеры
Напомним, что актуальный на сегодня Sony Xperia 1 IV вышел в сентябре прошлого года. Пользователи и обозреватели встретили его довольно прохладно, несмотря на то, что это первый смартфон на рынке с настоящим непрерывным оптическим зумом от 85 мм до 125 мм.
Из прочих особенностей: экран 4K OLED, Snapdragon 8 Gen 1 и богатые возможности для съемки фото и видео, включая запись 4K HDR-видео с частотой 120 fps. В основной камере используются три 12-мегапиксельных датчика ExmorRS с оптикой Zeiss.