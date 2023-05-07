Анонс Xperia 1 V состоится уже на следующей неделе. Внешне новый смартфон будет похож на предшественника, но начинка будет новая.

Камерофон Sony Xperia 1 IV вышел в сентябре прошлого года. Уже в этот четверг, 11 мая, японская компания представит его преемника, который усилят топовыми характеристиками и "сенсором следующего поколения".

Согласно последним сообщениям, Xperia 1 IV станет первой моделью производителя на базе топового Snapdragon 8 Gen 2. Ожидается, что новинка станет самым тонким смартфоном, который работает на базе данного чипсета.

Что касается дизайна, то линейка Sony Xperia принципиально не меняется уже нескольких лет: на рендерах нового телефона можно легко узнать Xperia 1 IV. Впрочем, выступ камеры в новой модели теперь включает в себя все датчики и сенсоры, в том числе вспышку.

Подтвержденные характеристики Sony Xperia 1 V:

Габариты: 161,0×69,3×8,5 мм;

Экран: 6,5", 4K HDR OLED, частота 120 Гц;

Камеры: 12 Мп (основная) + 48 Мп (широкоугольная) + 12 Мп (телефото), "фронталка" – 12 Мп;

Аккумулятор: 5000 мАч;

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2;

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ.

В промо-материалах говорится, что Xperia 1 V будет оснащен "двойным светочувствительным элементом следующего поколения с низким уровнем шума". Также упоминается, что основной сенсор отлично будет чувствовать себя при любых условиях освещениях.

Что касается стоимости, то цена Sony Xperia 1 V в Китае составит 8 000 юаней (около 42 000 грн). К слову, это ниже, чем у его предшественника, Xperia 1 IV, который стоил на старте 8 499 юаней. Такая "агрессивная" стратегия ценообразования может принести пользу Sony на китайском рынке.

Флагманы Sony – это всегда про качественнее камеры

Напомним, что актуальный на сегодня Sony Xperia 1 IV вышел в сентябре прошлого года. Пользователи и обозреватели встретили его довольно прохладно, несмотря на то, что это первый смартфон на рынке с настоящим непрерывным оптическим зумом от 85 мм до 125 мм.

Из прочих особенностей: экран 4K OLED, Snapdragon 8 Gen 1 и богатые возможности для съемки фото и видео, включая запись 4K HDR-видео с частотой 120 fps. В основной камере используются три 12-мегапиксельных датчика ExmorRS с оптикой Zeiss.

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