В Европе в ответ на 'пошлины Трампа' предложили сделать платными обновления iOS

10 центов за это могли бы принести много денег для Европы, говорит главы МИД Германии.

Обновления iOS на iPhone могут стать платными. Возможность ввести сбор за установку новых версий программного обеспечения на смартфонах американского производства предложили рассмотреть в Евросоюзе.

С инициативой выступила Анналена Бербок, и.о. главы МИД Германии, в ответ на ввод пошлин в размере 25% на импорт всех автомобилей, произведенных за пределами США, администрацией Трампа, сообщает Tagesspiegel.

Бербок считает: раз Вашингтон пошел на такое ужесточение политики в отношении импортеров, европейские власти должны принять ответные меры против американских компаний. При этом в пример она привела продукцию Apple:

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"Как часто мы обновляем наш iPhone? Так, 10 центов за это могли бы принести много денег для Европы", – говорит политик.

Впрочем, пока не сообщается о конкретных шагах по реализации этой идеи, а также о том, получила ли инициатива поддержку среди других европейских политиков.

Напомним, 26 марта президент США Дональд Трамп заявил о намерении установить 25% пошлины на импорт всех автомобилей, произведенных за пределами США. При этом пошлины, действовавшие и ранее, должны сохраниться, поэтому новая ставка составит 27,5%.

Сообщается, что такое решение администрации Трампа может "нанести серьезный удар" по автомобильной промышленности ЕС, которая уже испытывает трудности из-за снижения продаж и конкуренции со стороны более дешевых китайских автомобилей

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