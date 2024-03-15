Фактически, покупатель получает сразу два гаджета по цене одного.

На рынке носимых устройств появился крайне интересный девайс – WearPods. Как следует из названия, они совмещают "умные" часы и беспроводные TWS-наушники, пишет Yanko Design.

Производитель Watchout Wearables считает, что это выгодная сделка, поскольку покупатели фактически получают сразу два гаджета по цене одного. Также такой гибрид подразумевает, что пользователям придется носить с собой на один гаджет меньше.

Как показано на видео, наушники в WearPods прячутся сбоку. Чтобы достать их, достаточно нажать на плоскую панель гарнитур, чтобы они приподнялись из корпуса часов. Несмотря на небольшие габариты, звучат они достойно на уровне обычных беспроводных моделей, утверждает производитель.

Что касается самих часов, они оснащаются прямоугольным 1,93-дюймовым IPS-экраном. В наличии датчики ЧСС и SpO2, а также стандартные для своего класса функции мониторинга здоровья. Встроенной батареи емкостью 400 мАч хватает на несколько дней работы.

Стоимость новинки составила 4999 рупий (примерно 2300 грн). Продажи уже стартовали, но пока только в Индии. Со временем гаджет наверняка можно будет найти AliExpress и других подобных маркетплейсах.

В ближайшие годы на рынке ожидается дебют умных колец – это новый тип носимых аксессуаров для отслеживания здоровья и активности, который со временем может заменить умные часы. Напомним, в начале 2024 года вместе с флагманами Galaxy S24 Samsung анонсировала свое первое умное кольцо.

Источники Bloomberg рассказывали, что Apple тоже готовится к радикальным изменениям на рынке носимых устройств. Вместе со смарт-кольцом компания готовит смарт-очки, которые будут похожи на классические Ray-Ban.

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