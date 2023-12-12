Работу услуг фиксированной связи уже частично возобновили.

В телекоммуникационной компании "Киевстар" сообщили, что им удалось частично возобновить работу услуг фиксированной связи.

На странице компании в социальной сети Facebook отмечается, что сейчас специалисты работают над восстановлением других услуг. Они говорят, что сделают все возможное, чтобы окончательно завершить работу в среду, 13 декабря.

"Восстановление сервисов может происходить постепенно, о чем мы будем сообщать дополнительно", - добавили они, поблагодарив за понимание и поддержку.

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Сбой в работе Киевстар: что известно

Как писал УНИАН, сегодня утром абоненты компании сообщили о проблемы со связью: они не могли звонить и пользоваться интернетом, тем временем сайт оператора не работал.

Впоследствии в "Киевстар" объяснили, что сеть подверглась мощной хакерской атаке. Ее основной целью было разрушение инфраструктуры, хакерам частично удалось ее достичь.

Сбой повлиял на национальный роуминг, кроме того позже в Monobank заявили о массированной DDoS-атаке. "Lifecell "и"Vodafone" заявили о большом количестве обращений на фоне инцидента.

Служба безопасности Украины уже открыла уголовное производство по восьми статьям Уголовного кодекса по факту кибератаки на "Киевстар".

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