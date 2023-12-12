В то же время, работа их сетей остается стабильной.

На фоне сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар", компании lifecell и Vodafone предупредили украинцев о возможных трудностях.

"Друзья, у нас существенно увеличилось количество обращений в колл-центр, социальные сети и через другие каналы коммуникации. Именно поэтому некоторым из вас приходится ждать нашего ответа немного дольше. В то же время работа нашей сети пока стабильна", - говорится в сообщении от lifecell.

В компании уточнили, что трудности могут быть с пополнением счета, активацией новых абонентов, сайтом или приложением.

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Похожее заявление опубликовали и в Vodafone.

"Друзья, из-за большой нагрузки на наши каналы обслуживания сегодня у некоторых из вас могут быть ограничения в использовании этих каналов. При этом с мобильными услугами все в порядке, сеть работает как обычно, не переживайте", - заявили в компании.

Сбой в работе "Киевстара"

12 декабря в работе украинского оператора Киевстар произошел мощный сбой. Пользователи массово сообщали об отсутствии связи и интернета. Кроме того, не работает сайт оператора. Позже стало известно, что причиной массового технического сбоя стала хакерская атака на ядро сети.

В Минцифры отметили, что национальный роуминг не работает, потому что "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах другим операторам.

По мнению экспертов, для возобновления работы оператора "Киевстар" могут потребоваться как минимум сутки.

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