Каждый год Google дает номерным версиям Android название в честь десерта по алфавиту.

Несмотря на то, что новая версия Android еще только анонсирована, а ее релиз состоится этим летом, Google уже работает над следующей версией ОС и даже определила преемнику Android 14 кодовое имя - Vanilla Ice Cream ("Ванильное мороженое"). Об этом стало известно из изменения кода AOSP.

Если кто-то не в курсе: каждая новая версия Android получает имя в честь десерта по алфавиту. Так, Android 12 – это Snow Cone ("Снежный конус"), Android 13 – Tiramisu ("Тирамису"), а Android 14 – Upside Down Cake ("Перевернутый торт").

Что интересно, с первых дней Android и до Android 10 первая буква десертного именования фигурировала в официальном названии релиза – например, Android Q (Queen's Cake). Сейчас "сладкое" название можно встретить только во внутренних документах Google.

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Получение имени для Android 15 означает, что разработка этой версии системы вступила в активную фазу. Что принесет обновление следующего года – пока неизвестно.

Мы уже знаем, что в Android-смартфоны с выходом Android 14 добавят возможность удалять предустановленные производителями приложения, тем самым освободив память и ограничив нежелательную фоновую активность. Также на Android появится спутниковая связь и она будет лучше, чем в новых iPhone.

Напомним, актуальная версия Android под номером 13 вышла в августе 2022 года. В этот раз изменений оказалось не так много – разработчики сделали ставку на конфиденциальность и улучшения дизайна.

Для малопроизводительных устройств в 2023 году выйдет Android 13 Go – облегченная версия ОС. Вместе с тем у нее будет несколько важных отличий, среди которых новый интерфейс и системные обновления через Google Play.

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