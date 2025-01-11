Топовая видеокарта предназначена для энтузиастов.

На недавней CES 2025 Nvidia анонсировала линейку видеокарт RTX 50, и вместе с топовой RTX 5090 была представлена и топовая цена в 2 тысячи долларов.

Корейские журналисты из Zhidx поговорили с Дженсеном Хуангом на той же CES 2025 и, в частности, спросили главу Nvidia о цене на новинку.

По словам Хуанга, настоящие энтузиасты продуктов компании не согласны на меньшую производительность и для этого им не жалко доплатить несколько сотен долларов:

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"Наши энтузиасты, если они хотят получить лучшее, не станут довольствоваться чем-то чуть лучшим или экономить 100 долларов, выбирая что-то чуть хуже."

Глава Nvidia понимает, что 2 тысячи долларов - сумма немаленькая, но ведь и RTX 5090 - видеокарта не для всех. Люди, которые покупают железо такого уровня, уже вложили тысячи, а то и десятки тысяч долларов в свою систему: "А тот ПК, в который вы, вероятно, уже вложили около 10 тысяч долларов на монитор и аудиосистему, однозначно потребует лучшую видеокарту. Многие из наших клиентов стремятся исключительно к абсолютному совершенству"

Ранее в сети появились первые фотографии RTX 5090. Новинка получилась меньше, чем её предшественники в лице RTX 4090 и RTX 3090.

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