Новые ограничения должны объявить на этой неделе.

США введут новые ограничения для Китая. Санкции коснуться доступа к американским полупроводниковым технологиям.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что этим решением Вашингтон пытается контролировать амбиции Пекина и затормозить рост сектора стоимостью 550 миллиардов долларов.

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"На этой неделе Министерство торговли введет пакет правил, которые будут регулировать, какие полупроводниковые технологии можно экспортировать в Китай, включая систематизацию предварительных указаний, предоставленных отдельным компаниям", - говорится в сообщении.

Официального заявления от Белого дома и министерства торговли пока что нет.

США пытается ограничить доступ к высококачественным полупроводниковым технологиям и увеличить свои производственные мощности в рамках стратегической конкуренции с Китаем.

По данным New York Times, новые меры будут включать ограничение на экспорт технологий, производящих передовые полупроводники, а также запрет продажи инструментов для производства микросхем и микросхем памяти в Китае, ограничение доступа к чипам, используемым в суперкомпьютерах и для искусственного интеллекта. В частности, это ограничения коснуться продажи 14-нанометровых чипов и выше классом.

Как ранее сообщал УНИАН, на седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину президент США Джо Байден подписал указ об имплементации закона о субсидиях на производство полупроводниковых микросхем и исследования на 52,7 млрд долларов.

1 сентября стало известно, что администрация президента США ввела новые ограничения на продажу некоторых сложных компьютерных чипов в Китай и Россию. Это стало последней попыткой правительства США использовать полупроводники в качестве инструмента, сдерживающего достижения конкурентов в таких областях, как высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект.

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