В подборку вошли ускорители всех трех производителей: Nvidia, AMD и Intel.

Авторитетный ресурс XDA Developers опубликовал свежий материал, посвященный видеокартам. На этот раз внимание уделили бюджетным ускорителям, которые можно купить в октябре 2024. В подборку вошли GPU всех трех производителей: Nvidia, AMD и Intel.

По словам экспертов, сегмент GPU начального и среднего уровня в последнее время несколько стабилизировался, и с появлением Intel на рынке конкуренция стала более острой, что хорошо для потребителя. С этими видеокартами можно комфортно играть в разрешении 1080p, а некоторые даже способны приличную частоту кадров при 1440p.

ASUS GeForce RTX 4060 Dual OC – лучшая бюджетная видеокарта в целом. Речь не конкретно про модель от Asus, хоть она и считается самым оптимальным выбором за счет экономичной конструкции с двумя вентиляторами, которая компактнее, чем более крупные модели с тремя вентиляторами.

– лучшая бюджетная видеокарта в целом. Речь не конкретно про модель от Asus, хоть она и считается самым оптимальным выбором за счет экономичной конструкции с двумя вентиляторами, которая компактнее, чем более крупные модели с тремя вентиляторами. Sapphire Radeon RX 7600 Pulse – главный конкурент RTX 4060 как с точки зрения стоимости, так и с точки зрения чистой производительности. Однако видеокарта потребляет на 70 Вт больше энергии.

– главный конкурент RTX 4060 как с точки зрения стоимости, так и с точки зрения чистой производительности. Однако видеокарта потребляет на 70 Вт больше энергии. MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus – лучший премиум-вариант из бюджетного сегмента. По мнению экспертов, это идеальный выбор для гейминга в 1080p с трассировкой лучей.

– лучший премиум-вариант из бюджетного сегмента. По мнению экспертов, это идеальный выбор для гейминга в 1080p с трассировкой лучей. GIGABYTE Radeon RX 7600 XT – лучший бюджетный вариант от AMD. При цене дешевле $350 эта карточка предлагает целых 16 гигабайт видеопамяти, что оптимально даже для 1440p-гейминга.

– лучший бюджетный вариант от AMD. При цене дешевле $350 эта карточка предлагает целых 16 гигабайт видеопамяти, что оптимально даже для 1440p-гейминга. Arc A750 – лучший вариант от Intel. К ее плюсам в XDA Developers отнесли поддержку кодирования AV1, эффективный апскейлер XeSS и доступный ценник, который позволяет ей конкурировать с более дорогими RX 6600 XT и RTX 3060.

– лучший вариант от Intel. К ее плюсам в XDA Developers отнесли поддержку кодирования AV1, эффективный апскейлер XeSS и доступный ценник, который позволяет ей конкурировать с более дорогими RX 6600 XT и RTX 3060. AMD Radeon RX 6700 – лучшая видеокарта последнего поколения. За свои деньги это отличный вариант для 1080p и 1440p-гейминга, однако найти ее в магазинах сегодня не так уж и просто.

– лучшая видеокарта последнего поколения. За свои деньги это отличный вариант для 1080p и 1440p-гейминга, однако найти ее в магазинах сегодня не так уж и просто. PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6600 – лучшая видеокарта до $200. За эту цену вы получаете энергоэффективную видеокарту с 8 ГБ видеопамяти, гарантирующую стабильный игровой процесс в разрешении 1080p.

– лучшая видеокарта до $200. За эту цену вы получаете энергоэффективную видеокарту с 8 ГБ видеопамяти, гарантирующую стабильный игровой процесс в разрешении 1080p. AMD RX 580 – лучшая видеокарта по цене менее $100. Благодаря 8 ГБ видеопамяти она по-прежнему справляется с современными играми в разрешении 1080p.

Видео дня

Свежий опрос Steam показал, что видеокартами Nvidia 77% свои ПК оснастили более 77% пользователей, тогда как доля AMD составляет всего 15%. Самой же популярной моделью является RTX 3060, но в спинку ей дышит RTX 4060.

Недавно в сеть "слили" характеристики видеокарт GeForce RTX 5090 и RTX 5080. Флагманская модель будет настоящей видеокартой-"монстром" с 32 ГБ памяти и энергопотреблением 600 Вт. Презентовать карточки должны в январе 2025 года.

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