Его впервые представили на конференции I/O 2022 в мае.

В Google запустили новый инструмент, призванный упростить процесс удаления пользовательских данных из результатов поиска. Его впервые представили на конференции I/O 2022 в мае.

Первым на это обратил внимание ресурс 9to5Google. Они обнаружили, что в приложении Google на Android появилась новая вкладка "Результаты о вас" (Results about you).

Этот новый пункт меню отправляет пользователей на страницу, на которой объясняется, как можно запросить у Google удаление результатов поиска, содержащих номер телефона, домашний адрес, адрес электронной почты или другую личную информацию. Там же можно ознакомиться со всеми вашими данными, доступные в выдаче.

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После того как выберете, что вы хотите удалить, Google попросит указать причину и после покажет статус вашего запроса – "Одобрено" или "Выполняется".

Стоит отметить, что такие данные удаляются только из поисковой выдачи и удаление контактной информации из поиска Google не удаляет ее из других сайтов. Для этого нужно связаться напрямую с хостинговым сайтом, который распространяет ваши данные.

Инструмент ручного удаления пока только начал расходиться. При срочной необходимости удалить данные сейчас вы можете отправить запрос с этой страницы, на которой подробно описана политика Google в отношении удаления личной информации.

Напомним, ранее Google в рамках ребрендинга своего платежного приложения запустила в Украине мобильное приложение Google Кошелек (Google Wallet). В кошельке можно хранить платежные карты, билеты на проезд и события, посадочные талоны и карты лояльности.

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