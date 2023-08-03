Компания Google обновила декстопную и мобильную версии браузера Chrome. Приложение для компьютера получило обновленный интерфейс для просмотра загруженных файлов, а для мобильных устройств – улучшенный поисковик.
Настольная версия
Google вынесла список недавно скачанных файлов в Chrome в кнопку рядом с адресной строкой – панели загрузок внизу окна больше нет. В ходе загрузки кнопка отличается анимированным кольцом состояния, а по завершении или нажатии показывает список скачанных документов за последние сутки. Вместе с тем из окна теперь можно перетаскивать файлы в другие приложения.
В компании говорят, что новый интерфейс экономит драгоценные пиксели по вертикали экрана и более соответствует тому, как должен выглядеть сегодняшний браузер.
Мобильная версия
На смартфонах появились более продвинутые поисковые подсказки, которые помогут быстро найти то, что вы ищете. Всего улучшений четыре:
- список релевантных поисковых подсказок, который отображается при нажатии на адресную строку во время посещения сайта;
- популярные поисковые запросы Google теперь интегрированы прямо в адресную строку;
- быстрый поиск по выделенному слову или фразе теперь позволяет видеть похожие поисковые запросы;
- 10 вместо 6 подсказок при вводе поискового запроса в адресной строке Chrome.
Обновление Chrome с новыми фичами распространяется постепенно и станет доступно всем пользователям до конца недели.
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