Chrome на ПК избавился от панели загрузок в пользу компактного интерфейса / фото Google

Компания Google обновила декстопную и мобильную версии браузера Chrome. Приложение для компьютера получило обновленный интерфейс для просмотра загруженных файлов, а для мобильных устройств – улучшенный поисковик.

Настольная версия

Google вынесла список недавно скачанных файлов в Chrome в кнопку рядом с адресной строкой – панели загрузок внизу окна больше нет. В ходе загрузки кнопка отличается анимированным кольцом состояния, а по завершении или нажатии показывает список скачанных документов за последние сутки. Вместе с тем из окна теперь можно перетаскивать файлы в другие приложения.  

В компании говорят, что новый интерфейс экономит драгоценные пиксели по вертикали экрана и более соответствует тому, как должен выглядеть сегодняшний браузер.

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Мобильная версия

На смартфонах появились более продвинутые поисковые подсказки, которые помогут быстро найти то, что вы ищете. Всего улучшений четыре:

  • список релевантных поисковых подсказок, который отображается при нажатии на адресную строку во время посещения сайта;
  • популярные поисковые запросы Google теперь интегрированы прямо в адресную строку;
  • быстрый поиск по выделенному слову или фразе теперь позволяет видеть похожие поисковые запросы;
  • 10 вместо 6 подсказок при вводе поискового запроса в адресной строке Chrome. 

Обновление Chrome с новыми фичами распространяется постепенно и станет доступно всем пользователям до конца недели.

Фото Google Chrome 03 августа 2023
Фото Google Chrome 03 августа 2023
Фото Google Chrome 03 августа 2023
Фото Google Chrome 03 августа 2023

Ранее УНИАН рассказывал, как с помощью двух настроек заставить свой Chrome работать быстрее. Обе настройки добавили в браузер относительно недавно, поэтому многие о них не знают.

Если вы пропустили, недавно Opera выпустила самый продвинутый браузер в мире c ChatGPT и "умными" вкладками. Его создатели говорят, что именно так должен выглядеть браузер настоящего.

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