Компания будет внедрять Jpegli в свои продукты и активно популяризировать этот новый формат среди других разработчиков.

JPEG является одним из самых распространенных форматов для хранения изображений, несмотря на то, что он по сути не менялся с 1992 года. Google придумала, как улучшить формат, представив альтернативу под названием Jpegli.

Jpegli – "прокачанная" версия JPEG, которая, по словам Google, на 35% эффективнее сжимает изображения с высокими настройками качества. В числе других преимуществ Jpegli:

Высокое качество: новая версия формата использует более точные и "психовизуально эффективные" вычисления, благодаря чему изображения получаются четче и с меньшим количеством наблюдаемых артефактов.

Скорость: Jpegli работает сопоставимо по скорости с libjpeg-turbo и MozJPEG. Благодаря этому веб-разработчики могут легко встроить новую библиотеку в рабочие процессы, не жертвуя производительностью кодирования или использованием памяти.

Глубина цвета: библиотека может кодировать изображения с выделением 10 и более битов. Традиционные решения для кодирования JPEG предлагают только 8-битную динамику на компонент, что приводит к артефактам на плавных градиентах.

Эффективность сжатия: Jpegli сжимает фото более эффективно, чем традиционные кодеки JPEG, что позволяет экономить место и трафик, а также ускорить загрузку страниц.

Добиться таких результатов удалось частичным применением наработок формата JPEG XL с некоторыми улучшениями, от поддержки которого компания в том же Chrome отказалась.

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Google планирует интегрировать Jpegli в свои продукты и активно популяризировать этот новый формат среди других разработчиков. Благодаря обратной совместимости с уже существующими форматами, процесс интеграции не должен занять много времени.

Как сообщал УНИАН, Google намерена ввести платный поиск с ИИ-функциями. Как это будет работать, пока неясно, но, вероятно, это будет аналог Microsoft Bing, который оснащен чат-ботом ChatGPT и выдает ответы на естественном языке. Традиционный бесплатный поиск при этом останется доступным для всех пользователей.

А ранее в этом месяце Google закрыла популярный сервис, работавший годами. Речь идет о Google Podcasts, который предлагал пользователям возможность бесплатно слушать обширную библиотеку подкастов.

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