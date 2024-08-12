Снижение цены до $1500 позволило бы расширить потенциальную аудиторию, тем более, что потенциал у гарнитуры огромный.

Источники Bloomberg узнали, что Apple в 2025 планирует выпустить бюджетную версию своей нашумевшей гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. Причем якобы запуск устройства может состояться уже в начале года.

В июне 2024 Bloomberg упоминал, что бюджетный вариант Vision Pro может иметь более ограниченное поле зрения и потребует обязательной привязки к iPhone или Mac, которые и будут отвечать за вычисления в нем.

Впрочем, ключевое снижение затрат произойдет за счет удешевления экрана, что позволит сделать новую версию Apple Vision сопоставимой c iPhone Pro. Ожидается, что ее ценник составит около 1500 долларов, что более чем в два раза дешевле, чем базовая версия Vision Pro на 256 ГБ (~3500 долларов).

Выпущенная ранее в этом году Vision Pro не вызвала большого энтузиазма у обычных пользователей – не в последнюю очередь из-за своего ценника. В связи с этим Apple изо всех сил пытается "снизить финансовую нагрузку на будущих покупателей", сохранив при этом важные функции.

Кроме того, Bloomberg сообщает, что Apple продолжает работу над вторым поколением Vision Pro, но, похоже, пока сама не знает, когда запустит его в продажу. Также компания не отказалась от идеи умных очков на манер Ray-Ban.

Напомним, что собой представляет Apple Vision Pro. Это устройство в виде горнолыжной маски для просмотра фильмов, общения, работы, игр и прочего. Опыт использования в этих сценариях существенно отличается от того, с чем все привыкли сталкиваться при пользовании смартфонов и планшетов, считают журналисты.

Еще до выхода Vision Pro СМИ рассказывали, что глава компании Тим Кук лично настаивает на выпуске гарнитуры как можно скорее, хотя команда разработки утверждала, что нужно подождать несколько лет. Бывшие сотрудники Apple, работавшие над устройством, описали огромное давление, связанное с выпуском Vision Pro. Это первый продукт, на который не повлиял Стив Джобс.

Ожидается, что следующим большим проектом Apple станет MacBook c гибким экраном. Он заложит основу новой категории яблочных устройств: в сложенном виде – обычный лаптоп, а в разложенном и с подключенными аксессуарами – моноблок.

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