Официально оба смартфона представят в начале марта.

Серия Nothing Phone (3a) будет официально представлена 4 марта, а утечка рендеров Android Headlines уже раскрыла полный дизайн – телефоны можно рассмотреть со всех сторон. Помимо этого, издание поделилось техническими характеристиками новинок.

Базовый Nothing Phone (3a) получит горизонтальный блок камер в стиле Google Pixel, а вместо двух сенсоров установлены три. Одна из камер, как сообщается, это телеобъектив на 50 Мп с оптическим зумом 2x и цифровым 30x. Два других объектива – основной 50 Мп и ширик 8 Мп.

В плане "железа": AMOLED-экран на 6,77 дюйма с частотой 120 Гц, батарея 5000 мАч с быстрой зарядкой за 56 минут, процессор Snapdragon 7s Gen 3 и до 12 ГБ оперативки. Цена: 329 евро.

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Pro-версия Nothing Phone (3a) будет стоить 450 евро.и получит уникальный блок камер, не похожий ни на что из того, что есть на рынке. Телефон тоже может похвастаться перископом 50 Мп, но зум 3x и 60x соответственно.

Две другие задние камеры – основная с разрешением 50 Мп и ширик 8 Мп. Фронтальная отличается: 32 Мп у стандартной версии и 50 Мп у прошки. Остальные характеристики идентичны.

Стартап Nothing, который основал один из создателей OnePlus, в последние годы вызвал немалый интерес у энтузиастов в мире Android. Их смартфоны выделяются уникальным дизайном, сбалансированным железом и одной из самых отзывчивых оболочек.

Главный техноблогер MKBHD называл Nothing Phone (2a) лучшим бюджетным телефоном 2024 года. Он получил некоторые фишки флагманской модели, сохранил уникальный дизайн, но стоит дешевле.

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