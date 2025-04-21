Pixel 9a похвалили за точные цвета и хорошую читаемость в помещении и на улице.

Авторитетные специалисты DxOMark уже оценили камеру смартфона Pixel 9a, которая снимает лучше дорогого Samsung Galaxy S25 Ultra, а теперь еще более впечатляюще показал себя экран смартфона.

Аппарат набрал 155 баллов в тестировании DxOMark, заняв 8-е место в общем рейтинге дисплеев. Впереди лишь старшие модели семейства Pixel 9, линейка Galaxy S25 и Honor Magic 6 Pro. А в своем ценовом сегменте Pixel 9a и вовсе стал абсолютным лидером.

Показательно, что даже новейшие флагманы Apple (iPhone 16 Pro и Pro Max), которые стоят два с половиной раза дороже Pixel 9a, в тестировании DxOMark набрали по 150 баллов. Это 23 и 22-е место соответственно.

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6,3-дюймовый pOLED-экран с разрешением 1080 x 2424 пикселей похвалили за точную цветопередачу в большинстве тестируемых условий, качественный рендеринг видео HDR10 при слабом освещении и в помещении, а также хорошую читаемость, где бы вы не находились.

Pixel 9a позиционируется как смартфон среднего ценового сегмента по цене от $500. Устройство также выделяется самыми навороченными функциями ИИ, практически не выступающим из корпуса блоком камер и семи годами обновлений Android.

Ранее в Google подтвердили, что полноценный релиз Android 16 запланирован на июнь – почти на два месяца раньше обычного. А пока установить "бетку" Android 16 могут как владельцы Pixel, так и некоторых Xiaomi, OnePlus и других брендов.

Меж тем у Samsung вышел новый смартфон с "неубиваемым" корпусом и съемной батареей. Также его можно использовать мокрыми руками или в перчатках.

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